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    Президент «Оренбурга» рассказал, сколько зарабатывал Сычевой

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин назвал зарплату нападающего Владимира Сычевого, который переходит в «Крылья Советов».

    «В «Оренбурге» есть потолок зарплат, который не достигает 2 миллионов рублей. То есть Владимир Сычевой не мог получать такую зарплату даже после продления контракта. И зарплата Сычевого была немного ниже максимально возможной зарплаты в нашем клубе.

    Потолок зарплат в клубе составляет 1,8 миллиона рублей. У «Оренбурга» есть жесткая политика. Хотите играть стабильно в клубе, получайте столько-то, не хотите — идите и ищите, где стабильно. Мы обеспечиваем все желания игроков в пределах контракта», — сказал Еремякин.

    • Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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