«Хорошая сделка». В «Оренбурге» довольны переходом Сычевого в «Крылья Советов»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал переход нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Это хорошая сделка в финансовом плане. Учитывая, что не мы ее инициировали. И никак не можем на нее повлиять. Если в контракте стоит выкуп, клуб может только отговаривать игрока. А юридически клуб ничего сделать не может в этой ситуации.

Разговор с Сычевым? Он ничего не говорил. Позвонили люди, сказали — вот так и так», — сказал Андреев.

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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