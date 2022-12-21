Стало известно, почему Сычевой выбрал «Крылья Советов», а не в «Зенит»

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

«Второй вариант, который имелся у одного из двух лучших бомбардиров РПЛ, – это «Зенит». Петербуржцы готовы были выкупить 26-летнего страйкера и до конца сезона отдать его в аренду — вероятно, в тот же «Оренбург».

Один из представителей игрока, лучший голеадор чемпионата России-1993 Виктор Панченко выдерживал линию «Зенита». Однако Сычевой принял предложение от «Крыльев», где ему предложили лучшие финансовые условия.

Зарплата нападающего в Самаре составит 4 миллиона рублей в месяц. «Зенит», конечно, мог бы не постоять за суммой контракта, но тут разница в подходе: «Крылья» берут уроженца Крыма в качестве ударной силы, тогда как в Питере есть комплект форвардов, а в стабильности Сычевого на дистанции еще предстоит убедиться», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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