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    Стало известно, почему Сычевой выбрал «Крылья Советов», а не в «Зенит»

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

    «Второй вариант, который имелся у одного из двух лучших бомбардиров РПЛ, – это «Зенит». Петербуржцы готовы были выкупить 26-летнего страйкера и до конца сезона отдать его в аренду — вероятно, в тот же «Оренбург».

    Один из представителей игрока, лучший голеадор чемпионата России-1993 Виктор Панченко выдерживал линию «Зенита». Однако Сычевой принял предложение от «Крыльев», где ему предложили лучшие финансовые условия.

    Зарплата нападающего в Самаре составит 4 миллиона рублей в месяц. «Зенит», конечно, мог бы не постоять за суммой контракта, но тут разница в подходе: «Крылья» берут уроженца Крыма в качестве ударной силы, тогда как в Питере есть комплект форвардов, а в стабильности Сычевого на дистанции еще предстоит убедиться», – написал в телеграме инсайдер Сергей Ильев.

    • Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1611

      Shlоmо 1 час назад

      Мля так мля....То есть при наличии вариантов с Зенитом и Црвеной Звездой выходец из ЛЛМ сделал выбор в пользу КС... скажите мне где логика????

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +859

      Fialet > Shlоmо 1 час назад

      Логика видимо замалчивается.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1254

      Sky Spartak > Shlоmо 1 час назад

      В Деньгах логика)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7709

      Беспонтий > Shlоmо 41 минуту назад

      ".. в Самаре у Сычевого опция выкупа только для "Зенита". ...
      в "Зените" следят за развитием форварда и, возможно, обеспечили себе премиальные условия по его покупке."

      кота в в пуховом платке нечего покупать заранее
      пусть помяучит на волге

      вы же по логике специализируетесь)
      вот вам вся логика
      меж двух ваших любимых стульев

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4434

      Snek 1 час назад

      Оренбург объективнее сильнее "Крыльев", какой смысл в этом переходе? Денег ради?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      SLADE2019 > Snek 1 час назад

      Зато недвижимость в Самаре дороже.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66832

      portero > Snek 37 минут назад

      Мы же за зарплату работаем и для него наверное это одно из главных условий, 26 лет уже парню...

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      Рейтинг: +12442

      Алексей З 1 час назад

      Пусть парень ещё в футбол поиграет.

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