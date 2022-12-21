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  • Президент «Оренбурга»: «В трансфере Сычевого в «Крылья» участвуют несколько групп людей. Я уже путаюсь, кто агент игрока»

Президент «Оренбурга»: «В трансфере Сычевого в «Крылья» участвуют несколько групп людей. Я уже путаюсь, кто агент игрока»

21 декабря 2022, 11:20
3

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», рассказал о подготовке трансфера форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

— Мы заработаем на Сычевом, а он пусть играет, дай бог ему успехов, пусть у него все складывается так же хорошо, как в «Оренбурге».

— Вас удивил выбор Сычевого? Все говорили про трансфер в топ-клуб.

— Нет. Но удивляет человеческая сущность этого процесса, вот это меня сильно удивляет. В основном со стороны каких-то людей, нескольких групп людей. Кто там его агент, я уже путаюсь.

— Вчера вы сказали в интервью, что к сделке есть вопросы. Что имели в виду?

— Когда меня начали спрашивать, я допустил это выражение, но речь шла именно о человеческой составляющей. Не стоит на это обращать внимания. Если состоится трансфер в Самару, у нас никаких вопросов к переходу не будет.

  • Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
  • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Писарский Владимир
Комментарии (3)
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Shlоmо
1671613332
Ну что.... все таки деньги победили, а жаль....не буду говорить в его адрес гадостей (хотя свое слово он не сдержал обещав не уйти из клуба до конца сезона) и не буду желать ему гадостей, но футбольный Бог ЕСТЬ и без подсказчиков разберется кто виноват, а то прав (наглядный пример и с Федотовым и с Сутормин... кто были и кто сейчас). Но удачи желать тоже не буду... "предателей" Оренбург потом обратно не берет (нечего было бросать слова на ветер...)... теперь он СУчевой....
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odessakmv
1671618845
это у нас всегда: как работать, так х.. кого найдешь, а как деньги распилить, так народу тьма... агентов,сц... всех нужно по методу дедушки Сталина: .... 10 лет без права переписки
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