Президент «Оренбурга»: «В трансфере Сычевого в «Крылья» участвуют несколько групп людей. Я уже путаюсь, кто агент игрока»

Василий Еремякин, президент «Оренбурга», рассказал о подготовке трансфера форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

— Мы заработаем на Сычевом, а он пусть играет, дай бог ему успехов, пусть у него все складывается так же хорошо, как в «Оренбурге».

— Вас удивил выбор Сычевого? Все говорили про трансфер в топ-клуб.

— Нет. Но удивляет человеческая сущность этого процесса, вот это меня сильно удивляет. В основном со стороны каких-то людей, нескольких групп людей. Кто там его агент, я уже путаюсь.

— Вчера вы сказали в интервью, что к сделке есть вопросы. Что имели в виду?

— Когда меня начали спрашивать, я допустил это выражение, но речь шла именно о человеческой составляющей. Не стоит на это обращать внимания. Если состоится трансфер в Самару, у нас никаких вопросов к переходу не будет.

Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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