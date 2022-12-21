Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Президент «Оренбурга»: «В трансфере Сычевого в «Крылья» участвуют несколько групп людей. Я уже путаюсь, кто агент игрока»

    Василий Еремякин, президент «Оренбурга», рассказал о подготовке трансфера форварда Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

    — Мы заработаем на Сычевом, а он пусть играет, дай бог ему успехов, пусть у него все складывается так же хорошо, как в «Оренбурге».

    — Вас удивил выбор Сычевого? Все говорили про трансфер в топ-клуб.

    — Нет. Но удивляет человеческая сущность этого процесса, вот это меня сильно удивляет. В основном со стороны каких-то людей, нескольких групп людей. Кто там его агент, я уже путаюсь.

    — Вчера вы сказали в интервью, что к сделке есть вопросы. Что имели в виду?

    — Когда меня начали спрашивать, я допустил это выражение, но речь шла именно о человеческой составляющей. Не стоит на это обращать внимания. Если состоится трансфер в Самару, у нас никаких вопросов к переходу не будет.

    • Сообщалось, что «Крылья» выкупят Сычевого за 100 миллионов рублей.
    • В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
    • Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    В «Оренбурге» рассказали, за сколько продали Сычевого «Крыльям Советов» 2
    Кирьяков: «Любой скажет, что Сычевому не стоило переходить в «Крылья Советов» 3
    В «Оренбурге» подтвердили, что Сычевой подписал контракт с «Крыльями» 3
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:20
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vasseprari 28 минут назад

      Жена купила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую всем попробовать, реально крутая штука, жена покупала здесь --------> https://goo.su/konan

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1604

      Shlоmо 1 час назад

      Ну что.... все таки деньги победили, а жаль....не буду говорить в его адрес гадостей (хотя свое слово он не сдержал обещав не уйти из клуба до конца сезона) и не буду желать ему гадостей, но футбольный Бог ЕСТЬ и без подсказчиков разберется кто виноват, а то прав (наглядный пример и с Федотовым и с Сутормин... кто были и кто сейчас). Но удачи желать тоже не буду... "предателей" Оренбург потом обратно не берет (нечего было бросать слова на ветер...)... теперь он СУчевой....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +110

      eugen-han > Shlоmо 15 минут назад

      Тут даже не совсем деньги победили ( хотя их стало у него немного больше), а всего лишь заявка на их приобретение в перспективе через выкуп трансфера, который на сегодняшний день есть только у Зенита, что многое объясняет в данном переходе, который надо рассматривать как испытательный срок или экзамен через Самару, где иногда берут игроков в аренду с правом выкупа и где не всегда потом выкупают. потому что не все играют на должном уровне.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11