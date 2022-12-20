Пиоли: «В истории футбола есть три легенды»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил, превзошел ли Лионель Месси Диего Марадону.
«В истории футбола есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси, но все они относятся к разным эпохам», – сказал Пиоли.
- Месси в воскресенье впервые стал чемпионом мира.
- Марадона выигрывал со сборной Аргентины ЧМ-1986.
- Пеле – единственный в истории 3-кратный победитель ЧМ.
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Источник: Sky Sport Italia