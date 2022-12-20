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    «Не лучший финал, что я видел». Билялетдинов – о матче Аргентина – Франция

    Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов оценил финальный матч ЧМ-2022.

    • Аргентина победила со счетом 4:2 в серии пенальти.
    • Франция отыгралась, уступая 0:2 к 80-й минуте.
    • До 11-метровых команды забили 6 голов – 3:3.

    «Не лучший финал, что я видел. Эмоционально мы все под впечатлением. По качеству игры – нет.

    70 минут вообще футбола не было. Потом пенальти, который забил Мбаппе, перевернул игру и наконец заставил французов проснуться.

    Один момент всe меняет», – сказал Билялетдинов.

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    Источник: «Чемпионат»

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