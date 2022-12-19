Игроки Бразилии уговаривали Неймара не завершать карьеру в сборной

Нападающего сборной Бразилии Неймара попросили не завершать международную карьеру.

30-летний футболист всерьез задумался об уходе из национальной команды после неудачи на ЧМ-2022.

Его уговаривали остаться Винисиус Жуниор, Родриго, Ришарлисон, Рафинья, Лукас Пакета и Энтони.

Скорее всего, Неймар возьмет паузу в 2023 году, после чего вернется в сборную.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

Они проиграли Хорватии в серии пенальти.

Неймар выступает за сборную с 2010 года – он забил 77 голов в 124 матчах, повторив бомбардирский рекорд Пеле.

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