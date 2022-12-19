Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Наконец‑то ты стал чемпионом мира!». Жена Месси – Лионелю

    Антонелла Рокуццо, супруга Лионеля Месси, поздравила капитана сборной Аргентины с победой на ЧМ-2022.

    «Даже не знаю, с чего начать... Мы сильно гордимся тобой, Лео! Спасибо, что научил нас никогда не сдаваться и всегда бороться до конца.

    Наконец‑то ты стал чемпионом мира! Мы знаем, столько лет ты страдал, ты так хотел добиться этого!» – написала Рокуццо в соцсетях.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Получи фрибет 2000 рублей

    Новости по теме
    Федотов: «Гол Месси французам нельзя было засчитывать. На поле было 13 аргентинцев» 1
    На Месси за ночь подписалось 40 миллионов человек в инстаграме* 2
    Хабиб одним словом охарактеризовал Месси и Мбаппе 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11