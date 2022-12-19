«Наконец‑то ты стал чемпионом мира!». Жена Месси – Лионелю

Антонелла Рокуццо, супруга Лионеля Месси, поздравила капитана сборной Аргентины с победой на ЧМ-2022.

«Даже не знаю, с чего начать... Мы сильно гордимся тобой, Лео! Спасибо, что научил нас никогда не сдаваться и всегда бороться до конца.

Наконец‑то ты стал чемпионом мира! Мы знаем, столько лет ты страдал, ты так хотел добиться этого!» – написала Рокуццо в соцсетях.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей