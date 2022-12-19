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    «Конечно, Марадона сейчас улыбается». Пеле – о победе Аргентины на ЧМ-2022

    Бывший форвард сборной Бразилии Пеле отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира-2022.

    «Футбол продолжает увлекательно рассказывать свою историю. Лионель Месси выиграл первый чемпионат мира, чего и заслуживал. Мой дорогой друг Килиан Мбаппе забил три гола в финале.

    Это был подарок – наблюдать за этим зрелищем. Поздравляю Аргентину! Конечно, Диего Марадона сейчас улыбается», – написал Пеле в социальной сети.

    • Аргентина взяла титул ЧМ впервые с 1986 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3401

      acor94 6 минут назад

      Боюсь, мистер Пеле, что Марадонна уже мёртв и никогда больше не порадуется.

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      Рейтинг: +768

      Lipatoff 24 минуты назад

      Диего под планчик сейчас просто танцует от счастья, его дух был с командой

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