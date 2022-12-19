«Конечно, Марадона сейчас улыбается». Пеле – о победе Аргентины на ЧМ-2022

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле отреагировал на победу Аргентины на чемпионате мира-2022.

«Футбол продолжает увлекательно рассказывать свою историю. Лионель Месси выиграл первый чемпионат мира, чего и заслуживал. Мой дорогой друг Килиан Мбаппе забил три гола в финале.

Это был подарок – наблюдать за этим зрелищем. Поздравляю Аргентину! Конечно, Диего Марадона сейчас улыбается», – написал Пеле в социальной сети.

Аргентина взяла титул ЧМ впервые с 1986 года.

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