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    Франция отыгралась с 0:2 в матче с Аргентиной за минуту, Мбаппе сделал дубль

    Сборная Франции сравняла счет в игре против Аргентины в финале ЧМ-2022.

    Французы уступали 0:2 до 80-й минуты, но затем Килиан Мбаппе в течение одной минуты забил два гола.

    У Мбаппе семь голов на этом ЧМ. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров, обойдя Лионеля Месси.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1401

      Красногвардейчик 19 минут назад

      Судья испортил игру, назначив левый пеналь в ворота Аргов

      1
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      Рейтинг: +4172

      Питерский князь 31 минуту назад

      Смотрю футбол 2:0.
      Расстроился. Спать
      Открыл глаза 2:2.
      Вы что, издеваетесь?
      :)))

      0
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      Рейтинг: +880

      kliker 39 минут назад

      Есть футбольный бог. Франция, вперёд!

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      Рейтинг: +3930

      raritet 39 минут назад

      Повторяется история . С Голландцами подвела аргентинцев антрометрия и здесь тоже самое: мощные молодые ***** душат мелких аргентинцев, весь верх проигрывается.

      1
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      Рейтинг: +66783

      portero 43 минуты назад

      Тренер с заменами затянул, надо было Паредеса выпускать чтоб Мопеду по ногам настучал....

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      Рейтинг: +6711

      Красногорск_Фан 47 минут назад

      Гениальный футболист! Сфотографировал телевизор во время гимна , как раз он в кадр попал на память. Игра все же получилась супер.

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      Рейтинг: +26663

      slavutiq70 54 минуты назад

      Мбаппе на сегодня лучший ....

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