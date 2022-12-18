Франция отыгралась с 0:2 в матче с Аргентиной за минуту, Мбаппе сделал дубль

Сборная Франции сравняла счет в игре против Аргентины в финале ЧМ-2022.

Французы уступали 0:2 до 80-й минуты, но затем Килиан Мбаппе в течение одной минуты забил два гола.

У Мбаппе семь голов на этом ЧМ. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров, обойдя Лионеля Месси.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

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