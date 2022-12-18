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    Юран на следующей неделе встретится с руководством «Рубина»

    «Рубин» рассматривает Сергея Юрана как кандидата на пост главного тренера.

    «У Юрана на следующей неделе в Казани запланирована встреча с новым руководством «Рубина».

    Логично предположить, что Юран рассматривается в определенных кругах в качестве главного тренера казанской команды. Хотя это пока ничего не значит», – написал источник.

    • Сейчас «Рубин» в качестве и.о. возглавляет Юрий Уткульбаев. Казанцы рассматривают вариант и с полноценным назначением Уткульбаева.
    • В ноябре «Рубин» покинул Леонид Слуцкий.
    • Юран без работы с лета, когда покинул «Химки».

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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