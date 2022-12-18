Юран на следующей неделе встретится с руководством «Рубина»

«Рубин» рассматривает Сергея Юрана как кандидата на пост главного тренера.

«У Юрана на следующей неделе в Казани запланирована встреча с новым руководством «Рубина».

Логично предположить, что Юран рассматривается в определенных кругах в качестве главного тренера казанской команды. Хотя это пока ничего не значит», – написал источник.

Сейчас «Рубин» в качестве и.о. возглавляет Юрий Уткульбаев. Казанцы рассматривают вариант и с полноценным назначением Уткульбаева.

В ноябре «Рубин» покинул Леонид Слуцкий.

Юран без работы с лета, когда покинул «Химки».

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022