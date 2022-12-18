Юран на следующей неделе встретится с руководством «Рубина»

«Рубин» рассматривает Сергея Юрана как кандидата на пост главного тренера.
«У Юрана на следующей неделе в Казани запланирована встреча с новым руководством «Рубина».
Логично предположить, что Юран рассматривается в определенных кругах в качестве главного тренера казанской команды. Хотя это пока ничего не значит», – написал источник.
- Сейчас «Рубин» в качестве и.о. возглавляет Юрий Уткульбаев. Казанцы рассматривают вариант и с полноценным назначением Уткульбаева.
- В ноябре «Рубин» покинул Леонид Слуцкий.
- Юран без работы с лета, когда покинул «Химки».
Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева