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    «МЮ» готов отдать Гакпо седьмой номер. В нем видят замену Роналду

    «Манчестер Юнайтед» намерен купить форварда ПСВ Коди Гакпо.

    С нидерландцем пообщался главный тренер англичан Эрик тен Хаг. Он сказал, что клуб видит в нем замену Криштиану Роналду. Гакпо готовы отдать седьмой номер – под ним ранее выступал португалец.

    • Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.
    • На клубном уровне у Гакпо 13 мячей и 17 ассистов в 24 играх этого сезона.
    • Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.

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    Источник: Mirror

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