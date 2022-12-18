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  • «МЮ» готов отдать Гакпо седьмой номер. В нем видят замену Роналду

«МЮ» готов отдать Гакпо седьмой номер. В нем видят замену Роналду

18 декабря 2022, 15:39
1

«Манчестер Юнайтед» намерен купить форварда ПСВ Коди Гакпо.

С нидерландцем пообщался главный тренер англичан Эрик тен Хаг. Он сказал, что клуб видит в нем замену Криштиану Роналду. Гакпо готовы отдать седьмой номер – под ним ранее выступал португалец.

  • Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.
  • На клубном уровне у Гакпо 13 мячей и 17 ассистов в 24 играх этого сезона.
  • Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.

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Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие ПСВ Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Гакпо Коди
Комментарии (1)
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zigbert
1671389628
На ЧМ 2022 не остался незамеченным. Пусть его карьера в МЮ будет успешной.
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