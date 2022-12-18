«МЮ» готов отдать Гакпо седьмой номер. В нем видят замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» намерен купить форварда ПСВ Коди Гакпо.

С нидерландцем пообщался главный тренер англичан Эрик тен Хаг. Он сказал, что клуб видит в нем замену Криштиану Роналду. Гакпо готовы отдать седьмой номер – под ним ранее выступал португалец.

Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.

На клубном уровне у Гакпо 13 мячей и 17 ассистов в 24 играх этого сезона.

Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию