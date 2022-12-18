«МЮ» готов отдать Гакпо седьмой номер. В нем видят замену Роналду

«Манчестер Юнайтед» намерен купить форварда ПСВ Коди Гакпо.
С нидерландцем пообщался главный тренер англичан Эрик тен Хаг. Он сказал, что клуб видит в нем замену Криштиану Роналду. Гакпо готовы отдать седьмой номер – под ним ранее выступал португалец.
- Рыночная стоимость Гакпо – 45 миллионов евро.
- На клубном уровне у Гакпо 13 мячей и 17 ассистов в 24 играх этого сезона.
- Гакпо – лучший бомбардир сезона Эредивизие.
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Источник: Mirror