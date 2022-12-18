Каррера сообщил, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поболеет в финале чемпионата мира-2022 за Аргентину.

«В финале я буду болеть за сборную Аргентину, у них очень хорошая команда. Но матч будет нелегким для обеих команд. Думаю, Лионель Месси сделает все, чтобы завоевать этот кубок», — сказал Каррера.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию. Начало – в 18:00 по Москве.

Франция может выиграть 2-й ЧМ подряд.

Аргентина не брала чемпионат мира с 1986 года.

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