Трансфер Эндрика в «Реал» – самый дорогой в истории среди игроков до 18 лет

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих сделок в истории футбола с участием игроков не старше 18 лет.

На первом месте позавчерашний трансфер нападающего Эндрика из «Палмейраса» в «Реал».

Мадридцы могут заплатить за 16-летнего форварда 72 миллиона евро с учетом бонусов и налогов (35+25+12 млн).

В топ-3 также вошли покупки «Реалом» бразильских талантов – Родриго и Винисиуса (оба – по 45 млн евро).

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