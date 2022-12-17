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    Трансфер Эндрика в «Реал» – самый дорогой в истории среди игроков до 18 лет

    Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих сделок в истории футбола с участием игроков не старше 18 лет.

    На первом месте позавчерашний трансфер нападающего Эндрика из «Палмейраса» в «Реал».

    Мадридцы могут заплатить за 16-летнего форварда 72 миллиона евро с учетом бонусов и налогов (35+25+12 млн).

    В топ-3 также вошли покупки «Реалом» бразильских талантов – Родриго и Винисиуса (оба – по 45 млн евро).

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1255

      САНЁК17 1 час назад

      Мясо подорожает,доллар подорожает,и человек с темными кожами тоже в том числе

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