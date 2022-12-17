Николай Шпилевский оценил перспективы Дзюбы заиграть в чемпионате Кипра

Николай Шпилевский, отец главного тренера «Ариса» Алексея Шпилевского, порассуждал о возможном переходе Артема Дзюбы в кипрский клуб.

«Многие футболисты, приезжая на Кипр, просто садятся в лужу, недооценивают тот уровень, который там есть.

Четыре-пять команд реально топовые, что люди доказывают и в Лиге Европы, и в Лиге Конференций. «Омония» достойно играла против «Манчестер Юнайтед», АЕК побеждал киевское «Динамо».

Если кто-то воспринимает футбол на Кипре как какую-то туристическую поездку, то очень глубоко ошибается.

Что касается Артема, он пригодился бы любой команде. Но на Кипре ему однозначно не было бы просто, говорю это с полной уверенностью.

Мы видим, что футболист Серии А Мариуш Стемпиньски не проходит на сегодня в состав «Ариса». Поэтому к чемпионату Кипра стоит относиться серьезно», – сказал Шпилевский-старший.

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны кипрской «Кармиотиссы».

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