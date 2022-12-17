Семин поделился ожиданиями от финала ЧМ-2022

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о предстоящем финальном матче чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

«На этом чемпионате мира мы видим выдающийся футбол. В матче Марокко – Франция я увидел реактивный, скоростной футбол высочайшего уровня. Больше повезло Франции, поэтому в финале мы увидим именно ее.

Финал определит лучшую команду. Все что было до финального матча – второстепенно.

Месси выдающийся футболист. Он побеждает в клубном футболе, но на уровне сборных у него побед не так много. На сегодняшний день это снижает его рейтинг. Для Месси будет очень важно победить», – заявил Семин.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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