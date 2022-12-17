Жиру: «Не позволим Месси насладиться лучшей ночью в его жизни»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру дал комментарий перед финалом чемпионата мира-2022 против Аргентины.

«Лионель Месси – потрясающий игрок, но мы не позволим ему насладиться лучшей ночью в его жизни из возможных. Сделаем все, чтобы его остановить», – сказал Жиру.

Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.

7-кратный обладатель «Золотого мяча» Месси ни разу не брал ЧМ.

Франция может выиграть 2-й чемпионат мира подряд.

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