Жиру: «Не позволим Месси насладиться лучшей ночью в его жизни»

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру дал комментарий перед финалом чемпионата мира-2022 против Аргентины.
«Лионель Месси – потрясающий игрок, но мы не позволим ему насладиться лучшей ночью в его жизни из возможных. Сделаем все, чтобы его остановить», – сказал Жиру.
- Финал ЧМ-2022 состоится 18 декабря.
- 7-кратный обладатель «Золотого мяча» Месси ни разу не брал ЧМ.
- Франция может выиграть 2-й чемпионат мира подряд.
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Источник: твиттер «Матч ТВ»