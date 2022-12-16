«Развал продолжается». Смородская – о «Локомотиве»

Смородская ушла, а ее дело живет по сей день
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию, что клуб выставил на трансфер восемь игроков.
«Пойдет ли на пользу выставление на трансфер сразу такого большого количества футболистов? Нет, я категорически против таких перестроек. Немцы понакупали и говорили везде, какие прекрасные трансферы они совершили. В итоге сейчас никого даже пристроить не могут.
От кого в новом руководстве стоило ждать оправданных и спокойных шагов? От Дмитрия Ульянова? Он ничего не понимает в этом. Владимир Леонченко работает подписантом. Он ни в чем не участвовал, только ручку держал. Для меня абсолютно закономерно продолжается развал. Ничему эта распродажа не поможет. Опять за бесценок отдадут игроков и потребуют бюджета», – сказала Смородская.
- При Смородской «Локо» брал Кубок России.
- Сейчас команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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