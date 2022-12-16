«Развал продолжается». Смородская – о «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию, что клуб выставил на трансфер восемь игроков.
«Пойдет ли на пользу выставление на трансфер сразу такого большого количества футболистов? Нет, я категорически против таких перестроек. Немцы понакупали и говорили везде, какие прекрасные трансферы они совершили. В итоге сейчас никого даже пристроить не могут.
От кого в новом руководстве стоило ждать оправданных и спокойных шагов? От Дмитрия Ульянова? Он ничего не понимает в этом. Владимир Леонченко работает подписантом. Он ни в чем не участвовал, только ручку держал. Для меня абсолютно закономерно продолжается развал. Ничему эта распродажа не поможет. Опять за бесценок отдадут игроков и потребуют бюджета», – сказала Смородская.
- При Смородской «Локо» брал Кубок России.
- Сейчас команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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