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«Развал продолжается». Смородская – о «Локомотиве»

16 декабря 2022, 19:58
4

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию, что клуб выставил на трансфер восемь игроков.

«Пойдет ли на пользу выставление на трансфер сразу такого большого количества футболистов? Нет, я категорически против таких перестроек. Немцы понакупали и говорили везде, какие прекрасные трансферы они совершили. В итоге сейчас никого даже пристроить не могут.

От кого в новом руководстве стоило ждать оправданных и спокойных шагов? От Дмитрия Ульянова? Он ничего не понимает в этом. Владимир Леонченко работает подписантом. Он ни в чем не участвовал, только ручку держал. Для меня абсолютно закономерно продолжается развал. Ничему эта распродажа не поможет. Опять за бесценок отдадут игроков и потребуют бюджета», – сказала Смородская.

  • При Смородской «Локо» брал Кубок России.
  • Сейчас команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
  • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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Источник: Betonmobile
Россия. Премьер-лига Локомотив Смородская Ольга
Комментарии (4)
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paracetamol
1671210305
Это все Я, это все Я начала, сказала Смородская.
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Антибиотик
1671213487
Смородская ушла, а ее дело живет по сей день
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serglider
1671217231
Да, хуже точно не будет! Локо с "перспективными игроками" пол сезона болтался в зоне стыковых матчей! Какой смысл ждать от них пока они начнут наконец играть? Распродать и набрать других! Как раз в зимнюю паузу попробовать поставить игру и начать исправлять ситуацию. Тем более, что такие прецеденты уже были с тем же ЦСКА, когда он с предпоследнего места в первом круге, пришел к финишу вторым.
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шахта Заполярная
1671217832
То что творится сейчас с паровозом - это ожидает в ближайшем будущем немытых.
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