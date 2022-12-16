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    «Развал продолжается». Смородская – о «Локомотиве»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию, что клуб выставил на трансфер восемь игроков.

    «Пойдет ли на пользу выставление на трансфер сразу такого большого количества футболистов? Нет, я категорически против таких перестроек. Немцы понакупали и говорили везде, какие прекрасные трансферы они совершили. В итоге сейчас никого даже пристроить не могут.

    От кого в новом руководстве стоило ждать оправданных и спокойных шагов? От Дмитрия Ульянова? Он ничего не понимает в этом. Владимир Леонченко работает подписантом. Он ни в чем не участвовал, только ручку держал. Для меня абсолютно закономерно продолжается развал. Ничему эта распродажа не поможет. Опять за бесценок отдадут игроков и потребуют бюджета», – сказала Смородская.

    • При Смородской «Локо» брал Кубок России.
    • Сейчас команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: Betonmobile

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    Сегодня, 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6821

      Антибиотик 21 секунду назад

      Смородская ушла, а ее дело живет по сей день

      0
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      Рейтинг: +17609

      paracetamol 53 минуты назад

      Это все Я, это все Я начала, сказала Смородская.

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