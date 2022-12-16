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    Агуэро живет в одной комнате с Месси перед финалом ЧМ-2022

    Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро находится в расположении национальной команды.

    В четверг 34-летний футболист, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, потренировался со сборной и даже забил гол.

    Он живет в одной комнате с Лионелем Месси, как это было в предыдущие годы.

    • Аргентина готовится к финалу ЧМ-2022 против Франции.
    • Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
    • Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

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    Источник: TyC Sports

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