Агуэро живет в одной комнате с Месси перед финалом ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро находится в расположении национальной команды.

В четверг 34-летний футболист, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, потренировался со сборной и даже забил гол.

Он живет в одной комнате с Лионелем Месси, как это было в предыдущие годы.

Аргентина готовится к финалу ЧМ-2022 против Франции.

Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.

Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.

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