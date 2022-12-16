Агуэро живет в одной комнате с Месси перед финалом ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро находится в расположении национальной команды.
В четверг 34-летний футболист, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, потренировался со сборной и даже забил гол.
Он живет в одной комнате с Лионелем Месси, как это было в предыдущие годы.
- Аргентина готовится к финалу ЧМ-2022 против Франции.
- Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, в 18:00 мск.
- Месси на текущем чемпионате мира забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 6 встречах.
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Источник: TyC Sports