«Я в отчаянии, честно говоря». У семьи Ещенко конфискуют квартиру

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о ситуации с конфискацией квартиры, купленной им в Краснодаре.

– Я не ожидал, что такое вообще может быть. Бывший супруг моей жены был осужден за финансовые операции – я старался не касаться этой темы.

У всего окружения этого человека стали конфисковывать имущество, забирать квартиры, машины... Забирают у родственников, у друзей, и в этот круг каким-то образом попал и я!

Сейчас у моей жены забирают квартиру в Краснодаре, но именно ту квартиру, которую ей купил именно я несколько лет назад. Она была в тот момент беременна моим ребенком и я ей сделал вот такой подарок. Снял деньги, приобрел, оформил на нее...

– И теперь эту квартиру забирают?

– Да, эта недвижимость каким-то образом попала под арест. Сначала я думал, что ничего страшного, компетентные люди разберутся. Ведь у нас есть все документы, все доказательства, что именно я, а не кто-то там еще, покупал эту квартиру.

Вот мы и жили спокойно, доверяя адвокатам и не зная юридических нюансов. А теперь не знаю, куда сейчас деваться, куда бежать, к кому обратиться...

Я в отчаянии, честно говоря. Ищу любых знакомых, специалистов, кто мог бы проконсультировать, помочь в этой явно несправедливой ситуации.

Нанятый нами адвокат оказался, мягко говоря, некомпетентным и его работа далека от профессиональной!

– Давно узнали об этой ситуации?

– Два месяца назад узнал, что соответствующая бумага лежит в Росимуществе. А до этого мне адвокаты говорили, что «все нормально, все нормально, все будет хорошо».

И мы жили спокойно, потому что никто к нам не обращался, и бумаг никаких не приходило. А в результате оказалось, что по закону прошло уже много времени, истек срок обжалования.

– Эта квартира в Краснодаре?

– Да, мы с семьей живем на два города. Причем супруга в большей степени как раз в той квартире в Краснодаре, ребенок там в сад ходит. И что теперь будет, я не знаю.

Ведь явная же несправедливость. Ведь есть же все доказательства, что я покупал эту квартиру, что тот человек, который оказался осужден, к именно этому конфискуемому имуществу никакого отношения не имеет.

Есть все банковские чеки, все выписки, мои футбольные контракты – вот пожалуйста, сморите, проверяйте. Именно поэтому я был так долго спокоен.

Просто не хотел верить, что вообще в наше время возможна такая несправедливость. Мне и сейчас хочется думать, что это какая-то бюрократическая ошибка, а не произвол чиновников и итог работы нашего адвоката, и что эту ошибку можно еще исправить.

Но вот именно в данный момент даже не представляю, куда можно обратиться и к кому.

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