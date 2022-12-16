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    «Я в отчаянии, честно говоря». У семьи Ещенко конфискуют квартиру

    Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о ситуации с конфискацией квартиры, купленной им в Краснодаре.

    – Я не ожидал, что такое вообще может быть. Бывший супруг моей жены был осужден за финансовые операции – я старался не касаться этой темы.

    У всего окружения этого человека стали конфисковывать имущество, забирать квартиры, машины... Забирают у родственников, у друзей, и в этот круг каким-то образом попал и я!

    Сейчас у моей жены забирают квартиру в Краснодаре, но именно ту квартиру, которую ей купил именно я несколько лет назад. Она была в тот момент беременна моим ребенком и я ей сделал вот такой подарок. Снял деньги, приобрел, оформил на нее...

    – И теперь эту квартиру забирают?

    – Да, эта недвижимость каким-то образом попала под арест. Сначала я думал, что ничего страшного, компетентные люди разберутся. Ведь у нас есть все документы, все доказательства, что именно я, а не кто-то там еще, покупал эту квартиру.

    Вот мы и жили спокойно, доверяя адвокатам и не зная юридических нюансов. А теперь не знаю, куда сейчас деваться, куда бежать, к кому обратиться...

    Я в отчаянии, честно говоря. Ищу любых знакомых, специалистов, кто мог бы проконсультировать, помочь в этой явно несправедливой ситуации.

    Нанятый нами адвокат оказался, мягко говоря, некомпетентным и его работа далека от профессиональной!

    – Давно узнали об этой ситуации?

    – Два месяца назад узнал, что соответствующая бумага лежит в Росимуществе. А до этого мне адвокаты говорили, что «все нормально, все нормально, все будет хорошо».

    И мы жили спокойно, потому что никто к нам не обращался, и бумаг никаких не приходило. А в результате оказалось, что по закону прошло уже много времени, истек срок обжалования.

    – Эта квартира в Краснодаре?

    – Да, мы с семьей живем на два города. Причем супруга в большей степени как раз в той квартире в Краснодаре, ребенок там в сад ходит. И что теперь будет, я не знаю.

    Ведь явная же несправедливость. Ведь есть же все доказательства, что я покупал эту квартиру, что тот человек, который оказался осужден, к именно этому конфискуемому имуществу никакого отношения не имеет.

    Есть все банковские чеки, все выписки, мои футбольные контракты – вот пожалуйста, сморите, проверяйте. Именно поэтому я был так долго спокоен.

    Просто не хотел верить, что вообще в наше время возможна такая несправедливость. Мне и сейчас хочется думать, что это какая-то бюрократическая ошибка, а не произвол чиновников и итог работы нашего адвоката, и что эту ошибку можно еще исправить.

    Но вот именно в данный момент даже не представляю, куда можно обратиться и к кому.

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    Источник: «Комсомольская правда»

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2229

      kvm 3 минуты назад

      Ещенко: - Сейчас у моей жены забирают квартиру в Краснодаре.
      «Комсомольская правда»: – Эта квартира в Краснодаре?

      0
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      Рейтинг: +3942

      Иван Петров 1986 4 минуты назад

      Ты в рассеи живешь - тут все может быть.

      0
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      Рейтинг: +4999

      ААМ 32 минуты назад





      Жаль парня его семью. Обращаться надо к хорошему и порядочному адвокату. На личном опыте знаю, что такие есть.



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      Рейтинг: +626

      gunstilzit 38 минут назад

      А то он не знал про судейских в КК.Одна Хахалева чего стоит!
      Думал что неприкасаемый?

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      Рейтинг: +1391

      Красногвардейчик 47 минут назад

      Так квартиру нужно было на себя оформлять, ты что не знал чем её бывший занимался?

      0
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      Рейтинг: +463

      Азбука 1 час назад

      Адвокаты своё получают в любом случае, а в остальном: Ну, не Шмогли.

      0
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      Рейтинг: +3244

      Ziklop 1 час назад

      что за адвокаты? или там мафия беспредельничает в лице "представителей власти"

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      Рейтинг: +1031

      SuperNils 1 час назад

      Для него это капля в море. Купит ещё парочку, зарплаты же у футболёров хорошие.

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      Рейтинг: +1391

      Красногвардейчик > SuperNils 46 минут назад

      Да дело не в деньгах, а в беспределе власти

      1
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      Рейтинг: +23772

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Ещ, ты, видимо, забыл, что живёшь в России.

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      Рейтинг: +4999

      ААМ > DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Думаешь в Штатах лучше. Ну,ну.

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      Рейтинг: +23772

      DOCTOR PENALTY > ААМ 21 минуту назад

      Стереотипно мыслишь. Срать мне на твои штаты. Тут от своей коррупции не знаешь куда бежать.

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