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В «Реале» хотят, чтобы Азар покинул команду зимой

16 декабря 2022, 14:59
4

«Реал» готов отпустить вингера Эдена Азара в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

Мадридцы окончательно разочаровались в 31-летнем футболисте во время ЧМ-2022, где он со сборной Бельгии даже не вышел из группы.

«Реал» открыт для ухода игрока в январе, но тот рассчитывает остаться в Испании до конца сезона. К нему есть интерес из МЛС.

  • Азар связан с «Реалом» контрактом до 2024 года.
  • Мадридцы купили его в 2019-м за 115 миллионов евро.
  • После вылета с ЧМ-2022 бельгиец завершил карьеру в сборной.

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Источник: Marca
Испания. Примера Реал Азар Эден
Комментарии (4)
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Bozigit
1671193572
не заиграл
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wardadamor
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