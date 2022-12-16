В «Реале» хотят, чтобы Азар покинул команду зимой

«Реал» готов отпустить вингера Эдена Азара в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

Мадридцы окончательно разочаровались в 31-летнем футболисте во время ЧМ-2022, где он со сборной Бельгии даже не вышел из группы.

«Реал» открыт для ухода игрока в январе, но тот рассчитывает остаться в Испании до конца сезона. К нему есть интерес из МЛС.

Азар связан с «Реалом» контрактом до 2024 года.

Мадридцы купили его в 2019-м за 115 миллионов евро.

После вылета с ЧМ-2022 бельгиец завершил карьеру в сборной.

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