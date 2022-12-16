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    В «Реале» хотят, чтобы Азар покинул команду зимой

    «Реал» готов отпустить вингера Эдена Азара в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

    Мадридцы окончательно разочаровались в 31-летнем футболисте во время ЧМ-2022, где он со сборной Бельгии даже не вышел из группы.

    «Реал» открыт для ухода игрока в январе, но тот рассчитывает остаться в Испании до конца сезона. К нему есть интерес из МЛС.

    • Азар связан с «Реалом» контрактом до 2024 года.
    • Мадридцы купили его в 2019-м за 115 миллионов евро.
    • После вылета с ЧМ-2022 бельгиец завершил карьеру в сборной.

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    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      wardadamor 1 час назад

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      Рейтинг: +2056

      Bozigit 2 часа назад

      не заиграл

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      Рейтинг: +3008

      Dgad > Bozigit 2 часа назад

      Да он когда в Реал перешел забил на футбол, получил жирный контракт на 5 лет и все, жизнь удалась, нах жопу рвать то

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      Рейтинг: +1633

      Benifacto > Dgad 48 минут назад

      и да и нет, просто он в Челси был тем с кого сдували пылинки, а в Реале он попал в реальность, что рядом с ним играют такие же с кого раньше сдували пылинки, и сдулся сам...
      в каком бы надуманном и вымышленном для себя мире ты нежил, удар об реальность всегда трезвит...и уже самому охота вернуться в комфорт своего мирка...где ты топ....

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