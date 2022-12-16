Икарди расстался с Вандой Нарой во второй раз за 3 месяца

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди снова расстался со своей женой и агентом Вандой Нарой.

Икарди и Нара расстались в сентябре, но возобновили отношения в ноябре. На днях Ванда сообщила журналистам, что ей не удалось наладить отношения с футболистом, поэтому они «расстаются навсегда».

Права на форварда принадлежат «ПСЖ».

Икарди и Нара создали семью в 2014 году.

В октябре 2021-го Ванда публично обвинила футболиста в измене.

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