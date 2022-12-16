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Икарди расстался с Вандой Нарой во второй раз за 3 месяца

16 декабря 2022, 12:43
6

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди снова расстался со своей женой и агентом Вандой Нарой.

Икарди и Нара расстались в сентябре, но возобновили отношения в ноябре. На днях Ванда сообщила журналистам, что ей не удалось наладить отношения с футболистом, поэтому они «расстаются навсегда».

  • Права на форварда принадлежат «ПСЖ».
  • Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
  • В октябре 2021-го Ванда публично обвинила футболиста в измене.

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Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Галатасарай Икарди Мауро
Комментарии (6)
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DoctorWatson
1671183856
Вау, продолжайте вести наблюдение, мы ждем новостей
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jek718875
1671195859
Теперь она точно свободна, можно и приударить
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wardadamor
1671197630
Жена подарила капли, что кардинально улучшили наш сeкc, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. А жена стала развратной и готовой на все и оргазмы крутые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что раньше не попробовали! Советую попробовать хоть раз в жизни, жена покупала здесь ----- https://sh.sg/qN3AZ
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Fialet
1671208453
Икарди из за этой бл яди загубил себе карьеру.
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zigbert
1671211543
Самим то не надоело, когда их отношения превратились в цирк.
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ItalianFootball
1671260074
Хайпят ущербные.
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