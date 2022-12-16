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    Икарди расстался с Вандой Нарой во второй раз за 3 месяца

    Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди снова расстался со своей женой и агентом Вандой Нарой.

    Икарди и Нара расстались в сентябре, но возобновили отношения в ноябре. На днях Ванда сообщила журналистам, что ей не удалось наладить отношения с футболистом, поэтому они «расстаются навсегда».

    • Права на форварда принадлежат «ПСЖ».
    • Икарди и Нара создали семью в 2014 году.
    • В октябре 2021-го Ванда публично обвинила футболиста в измене.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      DoctorWatson 2 часа назад

      Вау, продолжайте вести наблюдение, мы ждем новостей

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