Моуринью прилетел в Португалию. Он отказался отвечать на вопросы о работе в сборной

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо вместе с командой прилетел в Португалию на зимние сборы.

У выхода из аэропорта тренера встретили местные журналисты, которые задавали вопросы о его возможном назначении в сборную Португалии. Моуриньо не ответил ни на один из вопросов.

Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.

Португалия вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

15 декабря из сборной Португалии был уволен Фернанду Сантуш.

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