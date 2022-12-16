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    Моуринью прилетел в Португалию. Он отказался отвечать на вопросы о работе в сборной

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо вместе с командой прилетел в Португалию на зимние сборы.

    У выхода из аэропорта тренера встретили местные журналисты, которые задавали вопросы о его возможном назначении в сборную Португалии. Моуриньо не ответил ни на один из вопросов.

    • Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
    • Португалия вылетела с ЧМ-2022 в 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 15 декабря из сборной Португалии был уволен Фернанду Сантуш.

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    Источник: laroma24.it

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