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    Агент Изидора не уверен, что француз останется в «Локомотиве»

    Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал новость о возможном уходе француза из клуба в зимнее трансферное окно.

    «Я еще ничего не знаю. Он может остаться, но может и уйти. Простите, но на сегодняшний момент никакой конкретики», — сказал Лакруа.

    • Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.
    • Стороны заключили контракт до лета 2026 года.
    • Изидор забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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