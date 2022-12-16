Агент Изидора не уверен, что француз останется в «Локомотиве»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал новость о возможном уходе француза из клуба в зимнее трансферное окно.

«Я еще ничего не знаю. Он может остаться, но может и уйти. Простите, но на сегодняшний момент никакой конкретики», — сказал Лакруа.

Француз перешел в «Локо» в январе из «Монако» за 3,5 миллиона евро.

Стороны заключили контракт до лета 2026 года.

Изидор забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 29 матчах.

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