Три легионера «Локомотива» собираются уйти из клуба зимой

Тин Едвай, Франсуа Камано и Вильсон Изидор, скорее всего, покинут «Локомотив» во время зимнего трансферного окна.
«Едвай приостановит контракт с клубом и уйдeт в аренду в один из клубов эмиратской лиги.
Также ещe несколько легионеров «Локо» задумались над тем, чтобы не возвращаться в клуб.
Об этом раздумывают Камано и Изидор, несмотря на подписанные дополнительные соглашения с клубом.
К обоим есть интерес из Франции», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
- Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).
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Источник: «Чемпионат»