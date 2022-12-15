Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Три легионера «Локомотива» собираются уйти из клуба зимой

    Тин Едвай, Франсуа Камано и Вильсон Изидор, скорее всего, покинут «Локомотив» во время зимнего трансферного окна.

    «Едвай приостановит контракт с клубом и уйдeт в аренду в один из клубов эмиратской лиги.

    Также ещe несколько легионеров «Локо» задумались над тем, чтобы не возвращаться в клуб.

    Об этом раздумывают Камано и Изидор, несмотря на подписанные дополнительные соглашения с клубом.

    К обоим есть интерес из Франции», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Крылья Советов» хотят выкупить полузащитника «Локомотива» 2
    Камоцци: «Переход Пиняева в «Локомотив» – облом для «Спартака» 5
    «Крылья Советов» выкупят полузащитника «Локомотива»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:44
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4983

      PAREVG. 1 час назад

      Если сами хотят уйти - пускай идут.

      Едвай - вообще ни разу не защитник, сплошные привозы.
      Камано после травмы - сдулся, и никак не наберет форму.
      Изидора тоже не жаль, хорошо начал, забивал в каждом матче, потом закис.

      Еше бы бесполезный Керк решил добровольно уйти и Мампаси с Раконьяцем куда нибудь деть, тогда вообще хорошо бы стало.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11