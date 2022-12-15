Три легионера «Локомотива» собираются уйти из клуба зимой

Тин Едвай, Франсуа Камано и Вильсон Изидор, скорее всего, покинут «Локомотив» во время зимнего трансферного окна.

«Едвай приостановит контракт с клубом и уйдeт в аренду в один из клубов эмиратской лиги.

Также ещe несколько легионеров «Локо» задумались над тем, чтобы не возвращаться в клуб.

Об этом раздумывают Камано и Изидор, несмотря на подписанные дополнительные соглашения с клубом.

К обоим есть интерес из Франции», – сообщил источник «Чемпионата».

«Локо» набрал 13 очков в 17 турах РПЛ.

Команда занимает 14-е место в таблице лиги (зона стыков).

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