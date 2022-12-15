Мостовой – о ретро-матче «Спартак» – «Реал»: «Кто, если не я, должен играть?»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил идею проведения ретро-матча «Спартак» – «Реал».

— Конечно, мне было бы интересно принять участие в таком матче. Тем более, Илья всегда был одним из лучших футболистов «Спартака» того поколения.

— Когда были ретро-матчи между «Спартаком» и «Зенитом», первый раз вас не позвали, а второй вы уже сами не захотели. Матч с «Реалом» — другая история?

— А кто, если не я, играл бы с «Реалом», правильно? Там не звали, потому что у нас футбол сами знаете на чем основан — на связях.

Матч планируют провести в Москве летом 2023 года.

Это инициатива сына экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя.

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