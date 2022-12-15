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    Мостовой – о ретро-матче «Спартак» – «Реал»: «Кто, если не я, должен играть?»

    Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил идею проведения ретро-матча «Спартак»«Реал».

    — Конечно, мне было бы интересно принять участие в таком матче. Тем более, Илья всегда был одним из лучших футболистов «Спартака» того поколения.

    — Когда были ретро-матчи между «Спартаком» и «Зенитом», первый раз вас не позвали, а второй вы уже сами не захотели. Матч с «Реалом» — другая история?

    — А кто, если не я, играл бы с «Реалом», правильно? Там не звали, потому что у нас футбол сами знаете на чем основан — на связях.

    • Матч планируют провести в Москве летом 2023 года.
    • Это инициатива сына экс-полузащитника «Спартака» Ильи Цымбаларя.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +99631

      sv1969 36 минут назад

      Стрёмный чел(((

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      Рейтинг: +11099

      R_a_i_n 1 час назад

      Что-то я не помню фамилию Мостового в матче с Реалом))) Он в Испании тогда уже пылил.

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