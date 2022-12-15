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    Орлов раскритиковал Неймара: «А что эта звезда сделала для сборной Бразилии на ЧМ-2022?»

    Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал нападающего сборной Бразилии Неймара.

    «Этот чемпионат мира очень интересный. Неинтересен он может быть для зрителей, которые находятся там из-за обстановки за стадионами. Но на самом деле – футбол качественный.

    Много сенсаций. Тот же вылет Бразилии. Неймар у них называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на этом чемпионате мира? Что он сделал особенного? Он так же и в ПСЖ. Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе. Да, в сборной он один из самых опытных, к нему относятся с уважением. Но он явно не Пеле.

    Неймар финтит в центе поля – и что дальше? А кто голы-то должен забивать? На чемпионатах мира приветствуются те игроки, которые могут забить гол.

    Я помню сборную Бразилии 70-го года, когда играл Пеле. Это был последний чемпионат мира для Пеле. Они вынесли всех в одну калитку», – сказал Орлов.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти в 1/4 финала.
    • Неймар забил 2 гола в 3 матчах на ЧМ-2022.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +413

      Болотоход 33 минуты назад

      Тут как ни крути Гена прав и я с ним соглашусь как ни когда.
      Расхваленный "петушок" только и может плясать да валяться)

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