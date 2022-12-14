Григорий Иванов: «Урал» рассматривает Дзюбу. Но только чтоб он в вашей команде играл»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что клуб не заинтересован в приглашении свободного агента Артема Дзюбы.

«Дзюбу рассматриваем. Но только чтоб он в вашей команде играл», – сказал Иванов.

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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