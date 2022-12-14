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    Дзюба: «На поле никому меня не удавалось закрыть»

    Нападающий Артем Дзюба в юмористическом интервью ютуб-каналу «Плюшки» заявил, что его на поле никто не мог закрыть.

    – Никому не удавалось меня на поле закрыть. А ты тут меня собрался закрыть.

    – Хватит врать!

    • 34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
    • В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3467

      aaaaahhhh 3 минуты назад

      конечно, ведь все пытались атаковать сзади:)))))))

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      Рейтинг: +44

      pashok_shatalov 26 минут назад

      Сейчас бы вырывать и постить цитаты из юмористической передачи. Зачем нужны эти вырезки, ведь многие воспримут это всерьёз.

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      Рейтинг: +11078

      R_a_i_n 34 минуты назад

      Да как тебя закроешь, ежели ты падаешь в штрафной от дуновения ветра!

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