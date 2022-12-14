Дзюба: «На поле никому меня не удавалось закрыть»

Нападающий Артем Дзюба в юмористическом интервью ютуб-каналу «Плюшки» заявил, что его на поле никто не мог закрыть.

– Никому не удавалось меня на поле закрыть. А ты тут меня собрался закрыть.

– Хватит врать!

34-летний Дзюба в ноябре расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.

В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.

Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».

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