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    «Локомотив» отказался от трансфера Сычевого. Приоритет – иностранный форвард

    Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не перейдет в «Локомотив».

    «Локомотив» помимо попыток купить трeх игроков «Крыльев» намерен подписать форварда.

    По моей информации, в московском клубе активно обдумывали трансфер Сычевого из «Оренбурга», но по итогу от этой идеи решили отказаться. Приоритет – покупка иностранца на эту позицию», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.

    • Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
    • Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
    • Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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