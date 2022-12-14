«Локомотив» отказался от трансфера Сычевого. Приоритет – иностранный форвард

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не перейдет в «Локомотив».
«Локомотив» помимо попыток купить трeх игроков «Крыльев» намерен подписать форварда.
По моей информации, в московском клубе активно обдумывали трансфер Сычевого из «Оренбурга», но по итогу от этой идеи решили отказаться. Приоритет – покупка иностранца на эту позицию», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.
- Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.
- Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.
- Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.
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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова