«Локомотив» отказался от трансфера Сычевого. Приоритет – иностранный форвард

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой не перейдет в «Локомотив».

«Локомотив» помимо попыток купить трeх игроков «Крыльев» намерен подписать форварда.

По моей информации, в московском клубе активно обдумывали трансфер Сычевого из «Оренбурга», но по итогу от этой идеи решили отказаться. Приоритет – покупка иностранца на эту позицию», – написал в телеграме инсайдер Андрей Панков.

Сычевой забил 14 голов в 15 матчах сезона РПЛ.

Форвард продлил контракт с «Оренбургом» до конца 2024 года с отступными 100 миллионов рублей.

Это дебютный сезон Сычевого в РПЛ.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира