Рахимич: «Повезло, что Гинер не купил «Спартак»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поговорил о фигуре президента клуба Евгения Гинера.
«Продолжает ли Гинер оказывать влияние на ЦСКА? Думаю, что Евгений Леннорович продолжает руководить командой. У нас всегда в клубе были семейные отношения. Я и сейчас с удовольствием встречаюсь с ним, общаюсь по‑дружески.
Гинер — идеальный президент для ЦСКА. Уверен, многие клубы хотели бы видеть у себя такого человека.
Знаю ли я, что перед покупкой ЦСКА Гинер также рассматривал вариант купить «Спартак»? Да, я читал. Но никогда не спрашивал президента об этом. Нам повезло, что он выбрал ЦСКА. Он потрясающий президент и человек», – сказал Рахимич.
- При Гинере ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.
- Команда с 2016 года не может выиграть РПЛ.
- Сейчас ЦСКА идет в таблице 5-м.
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Источник: «Матч ТВ»