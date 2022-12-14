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    Рахимич: «Повезло, что Гинер не купил «Спартак»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поговорил о фигуре президента клуба Евгения Гинера.

    «Продолжает ли Гинер оказывать влияние на ЦСКА? Думаю, что Евгений Леннорович продолжает руководить командой. У нас всегда в клубе были семейные отношения. Я и сейчас с удовольствием встречаюсь с ним, общаюсь по‑дружески.

    Гинер — идеальный президент для ЦСКА. Уверен, многие клубы хотели бы видеть у себя такого человека.

    Знаю ли я, что перед покупкой ЦСКА Гинер также рассматривал вариант купить «Спартак»? Да, я читал. Но никогда не спрашивал президента об этом. Нам повезло, что он выбрал ЦСКА. Он потрясающий президент и человек», – сказал Рахимич.

    • При Гинере ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.
    • Команда с 2016 года не может выиграть РПЛ.
    • Сейчас ЦСКА идет в таблице 5-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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