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  • Экс-игрок ЦСКА считает Фернандеса предателем: «Обхитрил клуб, хотя называл ЦСКА семьей»

Экс-игрок ЦСКА считает Фернандеса предателем: «Обхитрил клуб, хотя называл ЦСКА семьей»

13 декабря 2022, 23:49
6

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Интернасьонал» на правах аренды.

«Я сразу же сказал, что он уедет к себе домой в Бразилию и там возобновит карьеру. Он обхитрил ЦСКА. А все армейские болельщики наивно верили, что он возьмeт и вернeтся в Москву.

Все говорили: «Ой, сейчас Марио вернeтся и как заиграет у нас». Конечно! Хочу теперь задать вопрос этим людям: «Ну, как вам Марио теперь?» Считаете ли вы его теперь преданным ЦСКА? Это предательство!

Он же называл ЦСКА семьeй… Преданные клубу люди так себя не ведут. Так нельзя поступать с ЦСКА. Мне теперь интересно мнение людей, которые были уверены, что Марио вернeтся только в ЦСКА», — сказал Кузнецов.

  • Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
  • В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
  • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Интернасьонал Фернандес Марио
Комментарии (6)
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Красногвардейчик
1670964696
Какое то двоякое чувство.......
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GermanVo
1670965709
По сути так и есть. Когда жареным запахло, уехал якобы приостановил карьеру. Там отогрелся чутка и дальше работать в удовольствие под знойным солнышком Бразилии. Главное иногда в инсту писать, как он любит болельщиков коней, клуб и Москву, и всю Россиюшку с её берёзками.
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moskowcity-petrv
1670966475
Соскучился по Бразилии,у него там семья, друзья, он родился там и как бы в Росси не было хорошо,домой всё равно танки.может ещё вернётся и будет играть,так что кипеш поднимать наверно не объективно
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aldo conte
1670971334
Как у нас любят размахивать такими понятиями, как семья, верность, патриотизм. Но даже в обычной, не футбольной жизни мужик пожил в одной семье, потом завел другую, а может и третью. Главное не становится врагами и поддерживать нормальные отношения (и конечно о детях заботится). А в футболе... Сегодня ты играешь за один клуб и это твоя семья, потом перешел в другой. Всё нормально, Фернандес не обязан до конца футбольной жизни играть за ЦСКА.
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моэм
1671009993
И чего "докопался" до парня ?....он же отдал лучшие годы ЦСКА и сборной России ...стукнет ему уже 33 ....полетел на побывку в родные пампасы , а там вагон родственников , друзей детства ...." заторчал "....простим ему , а Димон за этот " наезд" просто дурак , не сказать ещё хужей .
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Аналитика от паралитика
1671017038
А в чем кипишь? Вот если не вернется в следующем году, то можно и покричать. А так игрок не играл 7 месяцев. Нужно восстанавливать кондиции, форму. Ну попылит в Бразилии да вернется.
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