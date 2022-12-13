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    Экс-игрок ЦСКА считает Фернандеса предателем: «Обхитрил клуб, хотя называл ЦСКА семьей»

    Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Интернасьонал» на правах аренды.

    «Я сразу же сказал, что он уедет к себе домой в Бразилию и там возобновит карьеру. Он обхитрил ЦСКА. А все армейские болельщики наивно верили, что он возьмeт и вернeтся в Москву.

    Все говорили: «Ой, сейчас Марио вернeтся и как заиграет у нас». Конечно! Хочу теперь задать вопрос этим людям: «Ну, как вам Марио теперь?» Считаете ли вы его теперь преданным ЦСКА? Это предательство!

    Он же называл ЦСКА семьeй… Преданные клубу люди так себя не ведут. Так нельзя поступать с ЦСКА. Мне теперь интересно мнение людей, которые были уверены, что Марио вернeтся только в ЦСКА», — сказал Кузнецов.

    • Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.
    • В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.
    • Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2022 23:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      owereesuro 5 минут назад


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      Рейтинг: +386

      aldo conte 11 минут назад

      Как у нас любят размахивать такими понятиями, как семья, верность, патриотизм. Но даже в обычной, не футбольной жизни мужик пожил в одной семье, потом завел другую, а может и третью. Главное не становится врагами и поддерживать нормальные отношения (и конечно о детях заботится). А в футболе... Сегодня ты играешь за один клуб и это твоя семья, потом перешел в другой. Всё нормально, Фернандес не обязан до конца футбольной жизни играть за ЦСКА.

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      Рейтинг: +12450

      Алексей З 1 час назад

      Дима, семья это жена и дети, родители конечно.
      *****...сь от человека. Он никому в России ничего не должен.

      1
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      Рейтинг: +1423

      moskowcity-petrv 1 час назад

      Соскучился по Бразилии,у него там семья, друзья, он родился там и как бы в Росси не было хорошо,домой всё равно танки.может ещё вернётся и будет играть,так что кипеш поднимать наверно не объективно

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      Рейтинг: +1704

      GermanVo 1 час назад

      По сути так и есть. Когда жареным запахло, уехал якобы приостановил карьеру. Там отогрелся чутка и дальше работать в удовольствие под знойным солнышком Бразилии. Главное иногда в инсту писать, как он любит болельщиков коней, клуб и Москву, и всю Россиюшку с её берёзками.

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      Рейтинг: +12450

      Алексей З > GermanVo 1 час назад

      Удод . наверно рубаху на груди рвёшь доказывая любовь к Родине, ну почему он должен по другому думать ?

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      Рейтинг: +1379

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Какое то двоякое чувство.......

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