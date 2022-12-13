Экс-игрок ЦСКА считает Фернандеса предателем: «Обхитрил клуб, хотя называл ЦСКА семьей»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Интернасьонал» на правах аренды.

«Я сразу же сказал, что он уедет к себе домой в Бразилию и там возобновит карьеру. Он обхитрил ЦСКА. А все армейские болельщики наивно верили, что он возьмeт и вернeтся в Москву.

Все говорили: «Ой, сейчас Марио вернeтся и как заиграет у нас». Конечно! Хочу теперь задать вопрос этим людям: «Ну, как вам Марио теперь?» Считаете ли вы его теперь преданным ЦСКА? Это предательство!

Он же называл ЦСКА семьeй… Преданные клубу люди так себя не ведут. Так нельзя поступать с ЦСКА. Мне теперь интересно мнение людей, которые были уверены, что Марио вернeтся только в ЦСКА», — сказал Кузнецов.

Фернандес возобновил карьеру после 7-месячной паузы.

В ЦСКА он провел 10 сезонов, в течение которых забил 11 голов и сделал 47 ассистов в 329 матчах.

Контракт натурализованного бразильца с клубом РПЛ действует до лета 2024 года.

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