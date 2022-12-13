Погба обратился к сборной Франции перед полуфиналом ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поддержал сборную Франции, которая дошла до полуфинала чемпионата мира-2022.
«Вместе! Я с вами. Отдаю все свои силы вам. Все силы этой команде. Это моя команда, мои парни», – сказал Погба в видеообращении.
- В 1/2 финала ЧМ-2022 Франция встретится с Марокко.
- Матч состоится в среду в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
- Погба пропускает турнир из-за травмы.
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Источник: твиттер сборной Франции