Погба обратился к сборной Франции перед полуфиналом ЧМ-2022

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поддержал сборную Франции, которая дошла до полуфинала чемпионата мира-2022.

«Вместе! Я с вами. Отдаю все свои силы вам. Все силы этой команде. Это моя команда, мои парни», – сказал Погба в видеообращении.

В 1/2 финала ЧМ-2022 Франция встретится с Марокко.

Матч состоится в среду в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Погба пропускает турнир из-за травмы.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира