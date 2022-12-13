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    Погба обратился к сборной Франции перед полуфиналом ЧМ-2022

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба поддержал сборную Франции, которая дошла до полуфинала чемпионата мира-2022.

    «Вместе! Я с вами. Отдаю все свои силы вам. Все силы этой команде. Это моя команда, мои парни», – сказал Погба в видеообращении.

    • В 1/2 финала ЧМ-2022 Франция встретится с Марокко.
    • Матч состоится в среду в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
    • Погба пропускает турнир из-за травмы.

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    Источник: твиттер сборной Франции

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +745

      Lipatoff 1 час назад

      Жаль этого муденя нет, вылетели бы еще на групповой стадии

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