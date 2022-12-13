Мостовой: «Окунулся в Медиалигу и увидел, что она недалеко от профессионального футбола»

ещё куда нибудь окунись
кроме чана с дерьмом..
-----------------------------
"Царь велел себя раздеть,
Два раза перекрестился, —
Бух в котёл – и там сварился!"(с) Конёк-горбунок.
Тренер команды Fight Nights и экс-игрок «Спартак» Александр Мостовой высказался о работе в Медиалиге.
– Какое послевкусие у вас по завершении сезона?
– У меня неплохое. Я был вообще посторонним для Медиалиги человеком, хотя меня постоянно спрашивали, а я отвечал: «Есть профессиональный футбол, а есть Медиалига».
Но когда я окунулся, я увидел, что там недалеко от профессионального футбола. Все ребята, выступающие за команды, прошли школы.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира