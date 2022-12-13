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    Мостовой: «Окунулся в Медиалигу и увидел, что она недалеко от профессионального футбола»

    Тренер команды Fight Nights и экс-игрок «Спартак» Александр Мостовой высказался о работе в Медиалиге.

    – Какое послевкусие у вас по завершении сезона?

    – У меня неплохое. Я был вообще посторонним для Медиалиги человеком, хотя меня постоянно спрашивали, а я отвечал: «Есть профессиональный футбол, а есть Медиалига».

    Но когда я окунулся, я увидел, что там недалеко от профессионального футбола. Все ребята, выступающие за команды, прошли школы.

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    Источник: ютуб-канал FC 1X Fight Nights

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7629

      Беспонтий 1 час назад

      ещё куда нибудь окунись
      кроме чана с дерьмом..
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      "Царь велел себя раздеть,
      Два раза перекрестился, —
      Бух в котёл – и там сварился!"(с) Конёк-горбунок.

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      Рейтинг: +851

      Fialet 1 час назад

      Мостовой окунулся в шоу бизнес. То есть в дерьмо.

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