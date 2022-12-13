Мостовой: «Окунулся в Медиалигу и увидел, что она недалеко от профессионального футбола»

Тренер команды Fight Nights и экс-игрок «Спартак» Александр Мостовой высказался о работе в Медиалиге.

– Какое послевкусие у вас по завершении сезона?

– У меня неплохое. Я был вообще посторонним для Медиалиги человеком, хотя меня постоянно спрашивали, а я отвечал: «Есть профессиональный футбол, а есть Медиалига».

Но когда я окунулся, я увидел, что там недалеко от профессионального футбола. Все ребята, выступающие за команды, прошли школы.

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