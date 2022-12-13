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Зарема: «Абаскаль – лучик солнца для российского футбола»

13 декабря 2022, 11:56
7

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о главном тренере московского клуба Гильермо Абаскале.

«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания. В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб.

Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе – провал. Абаскаль – рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола», – сказала Зарема.

  • Абаскаль принял «Спартак» летом.
  • Команда идет в РПЛ 2-й.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (7)
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АртурZaСМ
1670922455
Она права...
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somn
1670922573
Но если у него что-то пойдёт не так, то он быстро будет обос...н той же Заремой!
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DOCTOR PENALTY
1670925870
Гламурный женский взгляд на ситуацию.Это ненадолго.
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alp
1670929482
ненуачо, не толстый, и голова чистая.. то, что нужно для нашего футбола!
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Ловкий Бубен
1670937459
хммм, то есть больше ничего нет , всё остальное мрак беспросветный ? Успехи Ростова с российским тренером Карпиным , Зенита с Семаком опять же российским тренером хоть и сбразильским составом, успехи Крыльев и Динамо ? Чего пока достиг Спартак на сегодняшний день ?
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Ловкий Бубен
1670937672
А мне кажется лучик это был Сочи с Федотовым в прошлом году ... Это была заря , предвкушение чего то большего и хорошего , надежда на лучшее
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maior-60
1670940240
Прожектор перестройки.
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