Зарема: «Абаскаль – лучик солнца для российского футбола»

как же эта эскортница любит прислоняться к хорошему...
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о главном тренере московского клуба Гильермо Абаскале.
«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания. В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб.
Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе – провал. Абаскаль – рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола», – сказала Зарема.
- Абаскаль принял «Спартак» летом.
- Команда идет в РПЛ 2-й.
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