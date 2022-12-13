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    Зарема: «Абаскаль – лучик солнца для российского футбола»

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о главном тренере московского клуба Гильермо Абаскале.

    «Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания. В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб.

    Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе – провал. Абаскаль – рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола», – сказала Зарема.

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +206

      dragoff 1 час назад

      как же эта эскортница любит прислоняться к хорошему...

      0
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      Рейтинг: +10967

      alp 1 час назад

      ненуачо, не толстый, и голова чистая.. то, что нужно для нашего футбола!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23744

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Гламурный женский взгляд на ситуацию.Это ненадолго.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12443

      Алексей З 3 часа назад

      Думаю здесь он главный раздражитель для таких как Гершкович, Игнатов и прочей затхлой никчёмной тренерской братии.
      Пришёл пацан 30-ти лет и поставил футбол , который тут давно уже не видели .
      Не с легионерами-миллионерами , а с российскими пацанами.
      Он как бельмо у них на глазу и каждую его ошибку будут рассматривать под микроскопом и поднимать шум на подконтрольных СМИ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      somn 3 часа назад

      Но если у него что-то пойдёт не так, то он быстро будет обос...н той же Заремой!

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      Рейтинг: +12443

      Алексей З > somn 3 часа назад

      Ты за себя говори , за Зарему не беспокойся.

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      Рейтинг: +3590

      АртурZaСМ 3 часа назад

      Она права...

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