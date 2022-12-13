Зарема: «Абаскаль – лучик солнца для российского футбола»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о главном тренере московского клуба Гильермо Абаскале.

«Абаскаль станет звездой. Он очень молод, но в нем есть уверенность, сила, желание и знания. В нашей стране, увы, не принято доверять молодым. Одни и те же тренеры переходят из клуба в клуб.

Даже чемпионат мира в Катаре доказал, что самые великие сборные нуждаются в новых свежих идеях. Иначе – провал. Абаскаль – рыжий, как лучик солнца в эти темные времена для российского футбола», – сказала Зарема.

Абаскаль принял «Спартак» летом.

Команда идет в РПЛ 2-й.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию