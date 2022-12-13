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  • Фигу обвинил Сантуша в вылете Португалии с ЧМ-2022: «Нельзя выиграть турнир с Роналду в запасе»

Фигу обвинил Сантуша в вылете Португалии с ЧМ-2022: «Нельзя выиграть турнир с Роналду в запасе»

13 декабря 2022, 08:50
8

Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

«Нельзя выиграть чемпионат мира c Роналду на скамейке запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Поражение от Марокко – полная ответственность Сантуша», – сказал Фигу.

  • Португалия проиграла Марокко в 1/4 финала со счетом 0:1.
  • Роналду вышел на замену, как и в матче 1/4 финала со Швейцарией (6:1).

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Источник: Sport.es
Чемпионат мира Португалия Роналду Криштиану Фигу Луиш Сантуш Фернанду
Комментарии (8)
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моэм
1670913144
Избитую истину , что в поражении всегда виноват тренер знают все ... но но согласитесь , что от мировой ФУТБОЛЬНОЙ известности мы ожидали услышать нечто новое и очень жаль что у него не хватило мозгов на это....конечно нет такой избитой истины , которую нельзя было бы ударить ещё раз ... но на это и мозгов не надо .
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nemolod
1670914008
Ну если он за целый тайм (!) кроме одного прицельного удара по воротам ничем больше не запомнился,то какой смысл был бы его ставить на весь матч? Тем более в конце матча было видно,что 37 лет-это 37 ,а не 27 ! Валить все на опытнейшего тренера за проигрыш честно скажем крепкой и сплоченной (и не возрастной) команде - просто глупо!
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ARSteven89
1670914604
С Фигу в запасе сборная Португалии прошла Англию в 1/4 на домашнем Евро-2004. Вроде бы на 72й или 73й минуте вместо него вышел Элдер Поштига, который на 82' спас Португалию от клещей аутентичности Свена Йорана Эрикссона и его подопечных. Чем закончилось потом помнит весь футбольный мир)
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3meeeD
1670914639
Ну так ,чего он вышел свежий и не забил,когда команда соперника была уставшей???Роналду все
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Александр52
1670919266
У тренера есть право принимать решение. И точка !!!!
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ARSENAL LONDONN
1670922662
Всё правильно сказал, поддерживаю на 100%!!!
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Fialet
1670928270
Какой идиот пустил пулю, что Роналду старый? Дело не в возрасте, у него давно нелады в МЮ, поэтому была испорчена предсезонная подготовка. Далее на него начали вываливать тонны помоев, потом по данным опроса от него отвернулись 70 процентов португальцев. Что это за неблагодарная нация? Уроды. Впрочем там видимо одни зомби, мыслящие по указке глобалистов. Не зря же они почти 100 процентов укололись, как им большие дяди приказали. Кстати моё уважение украинцам, в том смысле, что там наименьший в Европе процент уколотых. В России гораздо больше податливых оказалось.
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odessakmv
1670933161
«Нельзя выиграть турнир с Роналду в запасе» - и Сантуш с этим согласен, но НЕ взять бывшую суперзвезду на 5-й ЧМ, он, увы, не мог..... Его съели бы еще до начала турнира...
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