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    Фигу обвинил Сантуша в вылете Португалии с ЧМ-2022: «Нельзя выиграть турнир с Роналду в запасе»

    Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

    «Нельзя выиграть чемпионат мира c Роналду на скамейке запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Поражение от Марокко – полная ответственность Сантуша», – сказал Фигу.

    • Португалия проиграла Марокко в 1/4 финала со счетом 0:1.
    • Роналду вышел на замену, как и в матче 1/4 финала со Швейцарией (6:1).

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    Источник: Sport.es

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1110

      Александр52 45 минут назад

      У тренера есть право принимать решение. И точка !!!!

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      Рейтинг: +18441

      Cleaner 1 час назад

      Я уточню Фигу. Нельзя выиграть турнир с Роналду в СОСТАВЕ сборной.. Роналду сейчас не соответствует уровню команды, которая претендует на золото ЧМ.

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      Рейтинг: +807

      3meeeD 2 часа назад

      Ну так ,чего он вышел свежий и не забил,когда команда соперника была уставшей???Роналду все

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      Рейтинг: +1152

      ARSteven89 2 часа назад

      С Фигу в запасе сборная Португалии прошла Англию в 1/4 финала домашнего Евро-2004. Вроде бы на 72й или 73й минуте вместо него вышел Элдер Поштига, который на 82' спас Португалию от клещей аутентичности Свена Йорана Эрикссона и его подопечных. Чем закончилось потом помнит весь футбольный мир)

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      Рейтинг: +2757

      nemolod 2 часа назад

      Ну если он за целый тайм (!) кроме одного прицельного удара по воротам ничем больше не запомнился,то какой смысл был бы его ставить на весь матч? Тем более в конце матча было видно,что 37 лет-это 37 ,а не 27 ! Валить все на опытнейшего тренера за проигрыш честно скажем крепкой и сплоченной (и не возрастной) команде - просто глупо!

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      Рейтинг: +2189

      моэм 2 часа назад

      Избитую истину , что в поражении всегда виноват тренер знают все ... но но согласитесь , что от мировой ФУТБОЛЬНОЙ известности мы ожидали услышать нечто новое и очень жаль что у него не хватило мозгов на это....конечно нет такой избитой истины , которую нельзя было бы ударить ещё раз ... но на это и мозгов не надо .

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      Рейтинг: +12432

      Алексей З 2 часа назад

      Где был Фигу по 1/8, когда именно отсутствие Роналду раскрепостило команду. В 1/4 он вышел на 51 минуте и что ? За 40 минут запомнился одним ударом на 90-й минуте.
      Надо признать время Роналду прошло и его присутствие в команде диструктивно действует на коллектив. С этим столкнулись и в Ювентусе и в МЮ . Все только и говорят о настроении Рона и не замечают как команды летят в пропасть.

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