Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.

«Нельзя выиграть чемпионат мира c Роналду на скамейке запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Поражение от Марокко – полная ответственность Сантуша», – сказал Фигу.

Португалия проиграла Марокко в 1/4 финала со счетом 0:1.

Роналду вышел на замену, как и в матче 1/4 финала со Швейцарией (6:1).

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