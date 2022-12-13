Экс-игрок сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
«Нельзя выиграть чемпионат мира c Роналду на скамейке запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Поражение от Марокко – полная ответственность Сантуша», – сказал Фигу.
- Португалия проиграла Марокко в 1/4 финала со счетом 0:1.
- Роналду вышел на замену, как и в матче 1/4 финала со Швейцарией (6:1).
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Источник: Sport.es