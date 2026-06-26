Турция обыграла США в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 3:2.

Остон Трасти открыл счет на 3-й минуте матча.

Арда Гюлер вышел один на один с вратарем после передачи Йылмаза.

Кекчю замкнул прострел Кенана Йылдыза.

Себастиан Берхалтер забил с линии штрафной.

Каан Айхан вывел Турцию вперед на 90+8.

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