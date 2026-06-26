Турция обыграла США в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2026, итоговый счет 3:2.
Остон Трасти открыл счет на 3-й минуте матча.
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Арда Гюлер вышел один на один с вратарем после передачи Йылмаза.
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Кекчю замкнул прострел Кенана Йылдыза.
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Себастиан Берхалтер забил с линии штрафной.
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Каан Айхан вывел Турцию вперед на 90+8.
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Источник: «Бомбардир»