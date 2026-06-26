Установлен новый рекорд посещаемости чемпионатов мира

По ходу матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Эквадор – Германия (2:1) на стадионе было сделано объявление о новом рекорде посещаемости турнира.

На играх ЧМ-2026 в общей сложности побывали 3 605 357 зрителей. С этого момента прошло еще четыре матча.

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира-1994, который проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.

Ожидается, что заполняемость стадионов на турнире составит 99,7% и станет самой высокой за всю историю чемпионатов мира.