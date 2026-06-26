Установлен новый рекорд посещаемости чемпионатов мира

По ходу матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Эквадор – Германия (2:1) на стадионе было сделано объявление о новом рекорде посещаемости турнира.
На играх ЧМ-2026 в общей сложности побывали 3 605 357 зрителей. С этого момента прошло еще четыре матча.
Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира-1994, который проходил в США. Тогда игры турнира посетили 3 587 538 болельщиков.
Ожидается, что заполняемость стадионов на турнире составит 99,7% и станет самой высокой за всю историю чемпионатов мира.
- ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В нем впервые участвует 48 команд. Будет сыграно 104 матча.
- На ЧМ-1994 участвовали 24 команды. Они сыграли 52 игры. С 1998 по 2022 годы на ЧМ выступали по 32 сборные. На каждом турнире проводилось по 64 матча.
Источник: Reuters