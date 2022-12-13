«Каррера однозначно лучше Слуцкого». Мостовой – об интересе «Рубина» к итальянцу

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина».

«Я верю в то, что Каррера может возглавить «Рубин». В нашем футболе может произойти все что угодно.

Не знаю, сможет ли Массимо вывести «Рубин» в РПЛ и сделать так, чтобы команда вернулась на былой уровень.

В «Рубине» же был Слуцкий, но у него что-то ничего не получилось там. Но Каррера однозначно лучше Леонида Викторовича.

Другое дело, что, когда Массимо ушел из «Спартака», он больше особо нигде не задержался», – сказал Мостовой.

«Рубин» с 37 очками идет на 3-м месте в Первой лиге.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.

При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

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