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  • «Каррера однозначно лучше Слуцкого». Мостовой – об интересе «Рубина» к итальянцу

«Каррера однозначно лучше Слуцкого». Мостовой – об интересе «Рубина» к итальянцу

13 декабря 2022, 01:19

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина».

«Я верю в то, что Каррера может возглавить «Рубин». В нашем футболе может произойти все что угодно.

Не знаю, сможет ли Массимо вывести «Рубин» в РПЛ и сделать так, чтобы команда вернулась на былой уровень.

В «Рубине» же был Слуцкий, но у него что-то ничего не получилось там. Но Каррера однозначно лучше Леонида Викторовича.

Другое дело, что, когда Массимо ушел из «Спартака», он больше особо нигде не задержался», – сказал Мостовой.

  • «Рубин» с 37 очками идет на 3-м месте в Первой лиге.
  • Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год.
  • При нем москвичи выиграли РПЛ и Суперкубок России.

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Источник: Metaratings
Россия. Первая лига Рубин Слуцкий Леонид Каррера Массимо Мостовой Александр
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