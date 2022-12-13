«Заслуживает больше уважения». Балотелли поддержал Роналду

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли считает чрезмерной критику в адрес Криштиану Роналду.
«Я не фанат Криштиану, это известно всем. Но за то, что он сделал для футбола, этот парень заслуживает больше уважения», – написал итальянец в соцсетях.
- В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
- Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
- С ноября 37-летний нападающий остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.
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Источник: «Бомбардир»