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    «Заслуживает больше уважения». Балотелли поддержал Роналду

    Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли считает чрезмерной критику в адрес Криштиану Роналду.

    «Я не фанат Криштиану, это известно всем. Но за то, что он сделал для футбола, этот парень заслуживает больше уважения», – написал итальянец в соцсетях.

    • В субботу Португалия вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко (0:1).
    • Роналду в 5 матчах турнира забил 1 гол – в ворота Ганы с пенальти.
    • С ноября 37-летний нападающий остается без клуба – «МЮ» расторг с ним контракт после скандального интервью.

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    Источник: «Бомбардир»

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