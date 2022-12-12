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    В США сообщили о возвращении из Катара тела умершего журналиста Уола

    Тело умершего в Катаре американского журналиста Гранта Уола вернули в США.

    Это произошло сегодня утром в Нью-Йорке.

    • Уолу стало плохо во время матча Нидерланды – Аргентина в пятницу вечером.
    • 48-летнего американца доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
    • Его брат считает смерть Гранта неслучайной.
    • За несколько часов до смерти журналист опубликовал статью с критикой организаторов ЧМ-2022.

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    Источник: AP News

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    12.12.2022 22:57
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