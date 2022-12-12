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    Орлов высказался о возможном переходе Кругового из «Зенита» в «Локомотив»

    Журналист Геннадий Орлов прокомментировал информацию, что левый защитник «Зенита» Данил Круговой может уйти в «Локомотив».

    «Кругового выпускают довольно часто. Мостовой решает вопросы, когда его выпускают – забивает и создают остроту. А Круговой не выглядит таким надежным.

    Уходить или нет – его личное дело. Есть Дуглас Сантос, которого он не может переиграть. И никуда не деться. Пускай Круговой решает сам.

    Но куда он пойдет? Где еще есть такая тренировочная работа и такие мастера рядом, чтобы учиться? Ты хочешь прийти королем в какую-то команду, где будешь самым лучшим?

    Но ты ведь в «Зените» был не самым лучшим. Ты должен пробиваться, чтобы быть лучшим в «Зените». Пускай Круговой решает сам – я советов давать не буду.

    Талант – это критерии взгляда, оценки, как своих возможностей, так и чужих. Если есть эти критерии, то ты должен расти. А я не вижу, чтобы в отрезке до зимы Круговой прогрессировал.

    Он выходил и не помогал команде. Не видел ни одного матча, чтоб он вышел и переломил игру. Семак давал ему много шансов.

    Что даст ему эта аренда? Лучше находиться в команде, в которой ты можешь чему-то научиться. Рядом с тобой тренируются Малком, Вендел, Клаудиньо, Барриос, Дуглас Сантос. Посмотри, как они работают с мячом.

    Не надо их копировать – бери лучшее и обрамляй в свою российскую корону Кругового. В этом ведь и есть смысл – впитывать в себя.

    Это все равно что ты проходишь обучение в университете. А ты хочешь пойти сейчас в среднюю школу – в другую команду», – сказал Орлов.

    • Рыночная стоимость Кругового – 2,8 миллиона евро.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.

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    Источник: Sport24

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    12.12.2022 21:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12422

      Алексей З 1 час назад

      Гена , а если просто парень хочет играть в футбол ?

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