В «Зените» отреагировали на новость об отказе Кругового переходить в «Локомотив»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал подтверждать достоверность информации о сорвавшемся трансфере защитника Данила Кругового в «Локомотив».

«Локомотив» хотел арендовать Кругового, но сам игрок отказался? Дурные слухи первой части сезона не комментируем», – сказал Медведев.

Рыночная стоимость Кругового – 2,8 миллиона евро.

В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.

Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.

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