В «Зените» отреагировали на новость об отказе Кругового переходить в «Локомотив»

С учётом длительной дисквы Барриоса и Родригао, следует ожидать перевода Дугласа Сантоса на их позиции. Значит у Кругового будет время себя показать в играх на кубок, а там, если покажет достойную игру, можно закрепиться в основе. Если хочет оставаться в Зените, то сейчас самое время для карьерного роста. Только дерзай.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал подтверждать достоверность информации о сорвавшемся трансфере защитника Данила Кругового в «Локомотив».
«Локомотив» хотел арендовать Кругового, но сам игрок отказался? Дурные слухи первой части сезона не комментируем», – сказал Медведев.
- Рыночная стоимость Кругового – 2,8 миллиона евро.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.
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