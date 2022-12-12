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    В «Зените» отреагировали на новость об отказе Кругового переходить в «Локомотив»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал подтверждать достоверность информации о сорвавшемся трансфере защитника Данила Кругового в «Локомотив».

    «Локомотив» хотел арендовать Кругового, но сам игрок отказался? Дурные слухи первой части сезона не комментируем», – сказал Медведев.

    • Рыночная стоимость Кругового – 2,8 миллиона евро.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт игрока с «Зенитом» действует до 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +447

      Азбука 1 час назад

      С учётом длительной дисквы Барриоса и Родригао, следует ожидать перевода Дугласа Сантоса на их позиции. Значит у Кругового будет время себя показать в играх на кубок, а там, если покажет достойную игру, можно закрепиться в основе. Если хочет оставаться в Зените, то сейчас самое время для карьерного роста. Только дерзай.

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      Рейтинг: +4144

      Питерский князь 1 час назад

      Круговой топчик. По моему мнению лучше Сантоса!

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