Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Защитник «Зенита» Круговой ответил на предложение «Локомотива»

    Левый защитник «Зенита» Данил Круговой заинтересовал «Локомотив».

    Московский клуб сделал предложение об аренде 24-летнего футболиста с правом выкупа.

    Сам Круговой ответил отказом. Теперь «Локо», вероятно, переключит внимание на Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».

    • Рыночная стоимость игрока «Зенита» – 2,8 миллиона евро.
    • В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт Кругового с клубом действует до 2024 года.

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Агент Кругового отреагировал на новость об отказе игрока переходить в «Локомотив»
    В «Зените» отреагировали на новость об отказе Кругового переходить в «Локомотив» 2
    «В UFC он бы не затерялся». Круговой назвал лучшего бойца среди игроков «Зенита» 8
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18431

      Cleaner 2 часа назад

      И правильно отказал. Зачем Круговому Первая лига???

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11