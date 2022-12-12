Защитник «Зенита» Круговой ответил на предложение «Локомотива»

Левый защитник «Зенита» Данил Круговой заинтересовал «Локомотив».
Московский клуб сделал предложение об аренде 24-летнего футболиста с правом выкупа.
Сам Круговой ответил отказом. Теперь «Локо», вероятно, переключит внимание на Юрия Горшкова из «Крыльев Советов».
- Рыночная стоимость игрока «Зенита» – 2,8 миллиона евро.
- В этом сезоне он сделал 1 ассист в 15 матчах.
- Контракт Кругового с клубом действует до 2024 года.
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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова