Стала известна зарплата Эндрика в «Реале»

В Испании рассказали о финансовых условиях контракта будущего форварда «Реала» Эндрика.

После перехода из «Палмейраса» в мадридский клуб игрок будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон. Также в соглашении прописан постепенный рост зарплаты.

«Реал» заплатит за нападающего 35 + 25 миллионов евро.

Бразилец заключит с новым клубом контракт по схеме «3+3».

Соглашение вступит в силу в 2024 году, когда Эндрику исполнится 18 лет.

На него также претендовали «ПСЖ», «Челси» и «Барселона».

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