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    Стала известна зарплата Эндрика в «Реале»

    В Испании рассказали о финансовых условиях контракта будущего форварда «Реала» Эндрика.

    После перехода из «Палмейраса» в мадридский клуб игрок будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон. Также в соглашении прописан постепенный рост зарплаты.

    • «Реал» заплатит за нападающего 35 + 25 миллионов евро.
    • Бразилец заключит с новым клубом контракт по схеме «3+3».
    • Соглашение вступит в силу в 2024 году, когда Эндрику исполнится 18 лет.
    • На него также претендовали «ПСЖ», «Челси» и «Барселона».

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    Источник: AS

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