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    Роналдо рассказал, почему Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

    Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо заявил, что тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола мог возглавить сборную Бразилии.

    «В федерации футбола Бразилии интересовались Гвардиолой, были переговоры с его штабом, но он предпочел продлить контракт с «Манчестер Сити».

    Возможно, с ним было трудно достичь соглашения, потому что он самый высокооплачиваемый тренер в мире», – сказал Роналдо.

    • Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.
    • Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

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    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1088

      Soccerdealer63 1 час назад

      Да чё расстроились то? ТАКИМ хорватам проиграть не стыдно)))

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