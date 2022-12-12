Роналдо рассказал, почему Гвардиола отказался возглавить сборную Бразилии

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо заявил, что тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола мог возглавить сборную Бразилии.

«В федерации футбола Бразилии интересовались Гвардиолой, были переговоры с его штабом, но он предпочел продлить контракт с «Манчестер Сити».

Возможно, с ним было трудно достичь соглашения, потому что он самый высокооплачиваемый тренер в мире», – сказал Роналдо.

Тите покинул сборную Бразилии после поражения от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022.

Тренер работал с командой 6 лет – дольше любого предшественника.

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