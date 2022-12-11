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    Мостовой: «Мы не имеем права поднимать голос на Месси и Роналду. Это полное безобразие!»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой не разделяет критику нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Я думаю, что эпоха Роналду завершается. Он закончит карьеру в сборной — и правильно сделает. Не понимаю критиков Роналду и Месси. У Лионеля сначала в «ПСЖ» не получалось, но сейчас его снова начинают целовать и хвалить. У Криштиану сейчас похожая ситуация: сначала интервью, затем ещe что-нибудь…

    Ребята, мы вообще не имеем права поднимать голос на этих футболистов. Как можно критиковать двух величайших игроков современности, которые побили и установили всевозможные рекорды? Это полное безобразие!

    Роналду находится в эмоциональном стрессе. Он же сам понимает, что его время уходит. И плюс сейчас на него накинулись. Почему пять лет назад его никто не критиковал, когда он забивал через себя? Я всегда буду за таких величайших футболистов! Но Роналду закончит. Ведь все рано или поздно заканчивают», — сказал Мостовой.

    • Месси и Роналду – капитаны своих сборных.
    • На ЧМ-2022 аргентинец забил 4 мяча и сделал 2 ассиста в 5 играх.
    • В активе португальца 1 гол в 4 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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