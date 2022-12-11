Суперкомпьютер FiveThirghtyEight предсказал наиболее вероятного победителя ЧМ-2022

Суперкомпьютер сайта FiveThirghtyEight, занимающийся в том числе прогнозированием футбольных турниров, определил вероятность победы в ЧМ-2022 для каждого полуфиналиста.

Главный фаворит – Аргентина (37 процентов вероятности). Шансы Марокко выиграть трофей оценены в 13 процентов.

Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря.

Франция может защитить титул чемпионов мира.

Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.

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