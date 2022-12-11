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    Суперкомпьютер FiveThirghtyEight предсказал наиболее вероятного победителя ЧМ-2022

    Суперкомпьютер сайта FiveThirghtyEight, занимающийся в том числе прогнозированием футбольных турниров, определил вероятность победы в ЧМ-2022 для каждого полуфиналиста.

    Главный фаворит – Аргентина (37 процентов вероятности). Шансы Марокко выиграть трофей оценены в 13 процентов.

    • Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря.
    • Франция может защитить титул чемпионов мира.
    • Аргентина не брала ЧМ с 1986 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +222

      гууд 25 минут назад

      Нах этот комп? То что отдадут ЧМ не Аргентине а лично меське, это 100 % факт!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7621

      mihail200606 49 минут назад

      Он ЧМ хоть раз смотрел? Этот компухтер...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16547

      NewLife 51 минуту назад

      Этот супер пупер компьютер уже предсказывал победу бразильцев. Зачем печатать эту муть, так ведь можно бесконечно обновлять предсказания, пока на ушах у people'а есть место для лапши.

      0
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      Рейтинг: +8546

      vladik12 > NewLife 37 минут назад

      Суперкомп не виноват, что в Бразилии играют лошки.

      0
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      Рейтинг: +2437

      fakeid > NewLife 26 минут назад

      вообще-то комп предсказывал аргентину, ещё до старта чм.

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