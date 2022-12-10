Генсек РФС: «Не видим необходимости в пересмотре лимита на легионеров»

Ой да ладно, а Зенит двоим мартыхаям гражданство делает и Спартак своему, для чего?
Для того чтобы этот самый лимит обойти. Для того чтобы играли готовые игроки, а не пацаны из академии.
Лимит надо ужесточать до 3 - 4 на поле и 7 - 8 в заявке. Еврокубков все равно нет и ближайшие лет 5 не будет, так нахрена две сотни легионеров в РПЛ???
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на новость о возможном пересмотре лимита на легионеров в РПЛ.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.
«С сезона-2022/23 мы смягчили лимит, но в тоже время обязали клубы включать в заявку 12 воспитанников российских академий, 4 из которых должны быть выпускниками непосредственно клубной академии.
Это сделано для того, чтобы, с одной стороны, повысить уровень конкуренции за место в составе, а с другой стимулировать клубы развивать свои академии.
Соглашение с минспортом предусматривает оценку эффективности данного регулирования раз в два года, поэтому выводы будем делать по окончании сезона-2023/24, при этом данные по итогам первой половины этого сезона говорят об эффективности нашего подхода.
Новая формула лимита не привела к сокращению числа россиян на поле, чего многие опасались.
Мы наблюдаем снижение среднего возраста россиян до 24,6 лет в 13 клубах, которые участвовали в РПЛ в прошлом сезоне и в этом, а игровое время российских игроков до 23 лет в этих клубах возросло на 5% (с 22,1% до 27,0%).
В целом в 13 командах РПЛ количество россиян в старте в среднем превышает число иностранцев, то есть клубы имеют возможность использовать больше легионеров, но не делают этого.
Мы понимаем, что такая статистика связана не только с лимитом, а с рядом факторов. Однако на сегодняшний день не видим никакой необходимости в пересмотре действующей формулы», – сказал Митрофанов.
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