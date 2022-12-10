Генсек РФС: «Не видим необходимости в пересмотре лимита на легионеров»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на новость о возможном пересмотре лимита на легионеров в РПЛ.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«С сезона-2022/23 мы смягчили лимит, но в тоже время обязали клубы включать в заявку 12 воспитанников российских академий, 4 из которых должны быть выпускниками непосредственно клубной академии.

Это сделано для того, чтобы, с одной стороны, повысить уровень конкуренции за место в составе, а с другой стимулировать клубы развивать свои академии.

Соглашение с минспортом предусматривает оценку эффективности данного регулирования раз в два года, поэтому выводы будем делать по окончании сезона-2023/24, при этом данные по итогам первой половины этого сезона говорят об эффективности нашего подхода.

Новая формула лимита не привела к сокращению числа россиян на поле, чего многие опасались.

Мы наблюдаем снижение среднего возраста россиян до 24,6 лет в 13 клубах, которые участвовали в РПЛ в прошлом сезоне и в этом, а игровое время российских игроков до 23 лет в этих клубах возросло на 5% (с 22,1% до 27,0%).

В целом в 13 командах РПЛ количество россиян в старте в среднем превышает число иностранцев, то есть клубы имеют возможность использовать больше легионеров, но не делают этого.

Мы понимаем, что такая статистика связана не только с лимитом, а с рядом факторов. Однако на сегодняшний день не видим никакой необходимости в пересмотре действующей формулы», – сказал Митрофанов.

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