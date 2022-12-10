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    Бразилия с 2002 года не побеждает европейские сборные в плей-офф ЧМ

    Бразилия вылетела с ЧМ-2022, уступив Хорватии в серии пенальти.

    Бразильцы с 2002 года не могут обыграть европейскую сборную в плей-офф чемпионата мира.

    Последняя победа была в финале ЧМ-2002 над Германией (2:0).

    После этого Бразилия вылетала в плей-офф ЧМ от Франции (1/4 финала ЧМ-2006), Нидерландов (1/4 финала ЧМ-2010), Германии (1/2 финала ЧМ-2014), Нидерландов (матч за третье место ЧМ-2014), Бельгии (1/4 финала ЧМ-2018) и Хорватии (1/4 финала ЧМ-2022).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +812

      sined1951 5 минут назад

      Все хвалят Ришарлисона, а я считаю, что это средний игрок. Хорошо показывает себя со слабыми командами и теряется на поле с сильными. С такими центральными нападающими чемпионами мира не становятся.

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      Рейтинг: +2419

      fakeid 1 час назад

      а вот взяли бы малкома и клаудиньо..) тите тупо пошёл на принцип, ведь в прошлом году он их вызвал. и не они виноваты, что зенит отозвал их обратно, т.к. лига чемпионов была, и они были нужны.

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