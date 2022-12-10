Бразилия вылетела с ЧМ-2022, уступив Хорватии в серии пенальти.

Бразильцы с 2002 года не могут обыграть европейскую сборную в плей-офф чемпионата мира.

Последняя победа была в финале ЧМ-2002 над Германией (2:0).

После этого Бразилия вылетала в плей-офф ЧМ от Франции (1/4 финала ЧМ-2006), Нидерландов (1/4 финала ЧМ-2010), Германии (1/2 финала ЧМ-2014), Нидерландов (матч за третье место ЧМ-2014), Бельгии (1/4 финала ЧМ-2018) и Хорватии (1/4 финала ЧМ-2022).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира